Addio al Green pass dal 1 aprile? Le Regioni frenano | gli esperti si dividono

(Di martedì 22 febbraio 2022) AGI -sì o no? Il "aporto verde" che consente a vaccinati, tamponati e guariti (e nel caso delesteso, solo a vaccinati e guariti) di accedere a quasi tutti i servizi, dai ristoranti al cinema, ma anche al lavoro, "scade" il 31 marzo, e intorno alla sua eventuale proroga si è scatenata la battaglia politica. Ieri il subemendamento di Fdi per sospendere ildal primo, votato anche dalla Lega e poi respinto, ha creato tensioni nel Governo, mentre le, per bocca del presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga, sono più prudenti. "Nessuno è innamorato dela prescindere, nè il presidente del Consiglio Draghi, nè le", ha detto ieri. ...

pass? Il dibattito più acceso tra ministri e tecnici è proprio sulpass . La Lega vorrebbe eliminarlo già a partire dal 1° aprile, ma né il presidente Draghi né il ministro della ... Che favorisca l'arrivo dei turisti stranieri in vista delle festività pasquali. Addio green pass? Il dibattito più acceso tra ministri e tecnici è proprio sul green pass. La Lega vorrebbe eliminarlo ... Lo strappo della Lega sul green pass potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso già stracolmo del governo, con il premier Mario Draghi dato sempre più irritato e quasi sul passo d'addio.