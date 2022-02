A scuola di partecipazione civica: gli studenti di Roma impegnati per una societa’ piu equa (Di martedì 22 febbraio 2022) Una ricerca condotta dall’Università della Calabria indaga la partecipazione e l’attivismo della “generazione Greta”. Coinvolti quasi 1.300 ragazzi a L’Aquila, Ancona, Pordenone, Roma e Trebisacce dove è attivo il progetto contro la povertà educativa “Ripartire”.? La democrazia si fonda sulla discussione e sul pluralismo: gli intervistati prediligono il dialogo con i pari nelle esperienze partecipative e si dichiarano d’accordo in larga maggioranza (il 72% del totale) con l’idea che ai giovani servono spazi in cui confrontarsi, formarsi idee politiche ed esprimere la propria voce. I temi rispetto ai quali i giovani intervistati del Municipio VI della capitale si attivano maggiormente sono la questione climatica e il dibattito riguardo i diritti civili. Ma oltre alle tematiche centrali che interessano la maggioranza dei ragazzi italiani, nel quartiere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Una ricerca condotta dall’Università della Calabria indaga lae l’attivismo della “generazione Greta”. Coinvolti quasi 1.300 ragazzi a L’Aquila, Ancona, Pordenone,e Trebisacce dove è attivo il progetto contro la povertà educativa “Ripartire”.? La democrazia si fonda sulla discussione e sul pluralismo: gli intervistati prediligono il dialogo con i pari nelle esperienze partecipative e si dichiarano d’accordo in larga maggioranza (il 72% del totale) con l’idea che ai giovani servono spazi in cui confrontarsi, formarsi idee politiche ed esprimere la propria voce. I temi rispetto ai quali i giovani intervistati del Municipio VI della capitale si attivano maggiormente sono la questione climatica e il dibattito riguardo i diritti civili. Ma oltre alle tematiche centrali che interessano la maggioranza dei ragazzi italiani, nel quartiere ...

