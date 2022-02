2022, l’anno del rilancio: Best in Class premia i protagonisti della ripresa economica (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 2022 sarà un anno cruciale per l’Italia e per gli altri paesi europei, grazie agli investimenti del PNRR e alle riforme strutturali previste. I dati relativi del PIL (+5,7%) lo confermano: l’Italia sta già vivendo una congiuntura economica positiva, che potrebbe dunque ricevere ulteriore slancio. Sono molte le aziende e i professionisti che, da protagonisti, stanno contribuendo alla crescita e al rilancio del nostro paese. TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni per digitalizzare il business di imprese e professionisti – ed Euroconference – società leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti – lanciano “Best in Class”, iniziativa che promuoverà e premierà le eccellenze italiane. In collaborazione con Forbes, magazine noto ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilsarà un anno cruciale per l’Italia e per gli altri paesi europei, grazie agli investimenti del PNRR e alle riforme strutturali previste. I dati relativi del PIL (+5,7%) lo confermano: l’Italia sta già vivendo una congiunturapositiva, che potrebbe dunque ricevere ulteriore slancio. Sono molte le aziende e i professionisti che, da, stanno contribuendo alla crescita e aldel nostro paese. TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni per digitalizzare il business di imprese e professionisti – ed Euroconference – società leader nel settoreformazione dedicata ai professionisti – lanciano “in”, iniziativa che promuoverà e premierà le eccellenze italiane. In collaborazione con Forbes, magazine noto ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : In Italia solo il 41% legge almeno un libro all'anno. A leggere sono soprattutto giovani, laureati e abitanti del N… - Agenzia_Ansa : Cinquatamila dollari per il 'lasciapassare'. Soldi che non erano nella disponibilità del convoglio Onu fermato da u… - RaiNews : Un anno fa l'agguato in Congo: la morte dell'ambasciatore, del carabiniere e dell'autista. Le indagini della Procur… - claraluv24 : RT @Iperborea_: Il 21 Febbraio del 2020 l'inizio della pandemia in Italia, il 21 Febbraio del 2022 la Russia invade l'Ucraina, il 21 Febbra… - anneffei : RT @Iperborea_: Il 21 Febbraio del 2020 l'inizio della pandemia in Italia, il 21 Febbraio del 2022 la Russia invade l'Ucraina, il 21 Febbra… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 l’anno 22 02 2022: una data allo specchio e la magia del palindromo Micromega