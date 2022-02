Zaniolo a rischio multa: il giocatore in discoteca dopo Roma – Verona (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – Con 4 giocatori positivi al Covid (leggi qui), la Roma ha chiesto ai propri tesserati di fare molta attenzione nei comportamenti sociali. Sta qui la bufera scatenata dal dopo partita con il Verona, di sabato scorso. Zaniolo è stato ripreso da un tifoso all’interno di una discoteca, vicino allo Stadio Olimpico. Con lui ci sarebbe stato anche El Shaarawy, che sembra non comparire però nel filmato. La società ha comunicato che sono a rischio multa. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Con 4 giocatori positivi al Covid (leggi qui), laha chiesto ai propri tesserati di fare molta attenzione nei comportamenti sociali. Sta qui la bufera scatenata dalpartita con il, di sabato scorso.è stato ripreso da un tifoso all’interno di una, vicino allo Stadio Olimpico. Con lui ci sarebbe stato anche El Shaarawy, che sembra non comparire però nel filmato. La società ha comunicato che sono a. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

sportface2016 : +++Emergenza #Roma: due giocatori positivi al #Covid_19. Infortunio muscolare per #Zaniolo, a rischio per domani+++ #RomaHellasVerona - ilnapolionline : Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca: c'è il rischio multa - - thedavideduro : @NullaDeNiente @AIA_it Zaniolo: “cosa fischi?” Rosso Zucchelli, Ferrazza, Austini, Lengua, Maida :” Zaniolo cosa f… - lockifra : RT @LAROMA24: Il Covid e la discoteca: Zaniolo a rischio multa #AsRoma - gazzettaGranata : Corriere dello Sport: “Il Covid e la discoteca: Zaniolo ed El Shaarawy a rischio multa” #TorinoFC #FVCG #SFT -