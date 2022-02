Viaggi in Giordania: non servirà più il tampone, tutte le novità (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viaggi in Giordania: non servirà più il tampone, tutte le ultime novità da conoscere. Sempre più Paesi riaprono le frontiere o cancellano le restrizioni al turismo internazionale. La flessione generale dei contagi di Coronavirus sta favorendo un ritorno alla normalità dei Viaggi, quasi al livello di pre-pandemia. Ora, un nuovo Paese ad allentare le restrizioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 febbraio 2022)in: nonpiù ille ultimeda conoscere. Sempre più Paesi riaprono le frontiere o cancellano le restrizioni al turismo internazionale. La flessione generale dei contagi di Coronavirus sta favorendo un ritorno alla normalità dei, quasi al livello di pre-pandemia. Ora, un nuovo Paese ad allentare le restrizioni L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi Giordania Paesi che riaprono e che allentano le misure: la lista aggiornata ...a tampone molecolare prima della partenza né a successivo test una volta giunti in Giordania. ... Dallo scorso 17 febbraio, non è più necessario indossare la mascherina (ad eccezione dei viaggi sui mezzi ...

Tempi duri per le agenzie di viaggio: i nuovi competitor arrivano da Instagram ...anche avere un significato autonomo se non finissero con un banalotto #adv - che da semplici travel content creator hanno deciso di far fruttare la propria fanbase proponendo viaggi dalla Giordania ...

Viaggi in Giordania: non servirà più il tampone, tutte le novità ViaggiNews.com

Giordania, semplificate le regole d'ingresso Il Governo della Giordania ha deciso, di concerto con le raccomandazioni del Ministero della Salute giordano. di modificare le restrizioni di viaggio per quanto riguarda il Covid19 e relativo agli ...

