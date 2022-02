Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 08:15 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA; SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO. DA OGGI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA; PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA; SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO; INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO. DA OGGI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA ...

