Ucraina | Putin “La situazione in Donbass è diventata critica”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Lain”. Lo afferma il presidente della Russia Vladimirparlando del riconoscimento ufficiale delle due repubbliche delche si sono staccate dall', andando contro gli accordi di Minsk. Nazione che fu creata “dai bolscevichi. Fu creata l'sovietica come la chiamava Lenin. Fu lui a crearla” ricordache poi sottolinea come la Russia, dopo il disgregarsi dell'Unione Sovietica, abbia aiutato l'che aveva chiesto un sostegno materiale “e noi l'abbiamo fatto, mandando aiuti umanitari, e altri benefici. La Russia ha concesso all'dal 1991 250 miliardi di dollari. Ma ha anche coperto il debito ...

Il presidente russo Vladimir Putin in un discorso ha parlato del legame storico fra Russia e Ucraina attribuendo a Lenin e alla rivoluzione l'invenzione dell'Ucraina. La Russia riconosce le repubbliche separatiste del Donbass, nell'Ucraina. "L'Ucraina ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia. Non c'è quindi da meravigliarsi per l'ondata di nazionalismo e nazismo nel Paese". "L'Ucraina sovrana è stata creata da Lenin, è il suo architetto".