**Ucraina: Pd in aula Camera chiede seduta straordinaria Parlamento** (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Alla luce della "decisione irresponsabile e gravissima di Putin di riconoscere le autoproclamate repubbliche del Donbass, a nome del Pd chiedo la convocazione straordinaria della seduta della Camera, affinchè il Parlamento possa esprimersi e discutere su quanto sta accadendo. Chiediamo che lo faccia immediatamente, anche tenendo conto del fatto che si tratta di una situazione straordinaria". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in aula a Montecitorio.

