Traffico Roma del 21-02-2022 ore 08:00 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo code dalla Casilina alla Laurentina e i primi file in entrata nella capitale sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova a tre code In ingresso sul tratto Urbano della A24 da raccordo alla tangenziale in via del Foro Italico code dalla Salaria a via dei Campi Sportivi direzione Olimpico Traffico allenamento in zona Colleverde con file Nomentana Nomentana bis e via Palombarese direzione Roma Traffico intenso e code a tratti sulla Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma incolonnamenti in direzione della capitale sulla p a partire da Ciampino altri file in via Flaminia dal raccordo a Corso Francia direzione centro e sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo code dalla Casilina alla Laurentina e i primi file in entrata nella capitale sulla diramazioneSud a partire da Torrenova a tre code In ingresso sul tratto Urbano della A24 da raccordo alla tangenziale in via del Foro Italico code dalla Salaria a via dei Campi Sportivi direzione Olimpicoallenamento in zona Colleverde con file Nomentana Nomentana bis e via Palombarese direzioneintenso e code a tratti sulla Pontina tra Castelno e Castel di Decima versoincolonnamenti in direzione della capitale sulla p a partire da Ciampino altri file in via Flaminia dal raccordo a Corso Francia direzione centro e sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe ...

