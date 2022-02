Totocalcio, la schedina 26-27-28 febbraio 2022: tutte le partite del week-end (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ecco la settima schedina dell’anno del nuovo Totocalcio. Tre giorni di grande calcio (26-27-28 febbraio 2022) con venti eventi da poter giocare: il sogno è quello di fare tredici, otto le partite obbligatorie e dodici le partite opzionali, ecco dunque la proposta settimanale per il concorso n°7 del 2022. In base alla ‘Formula’, oltre alle otto partite obbligatorie si possono scegliere quante partite opzionali giocare: dunque si va per il tre, cinque, sette, nove, undici e per la combinazione più famosa, il tredici. Ecco la nuova schedina settimanale. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO Totocalcio: ECCO COME FUNZIONA EVENTI OBBLIGATORI Lione-Lille West ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ecco la settimadell’anno del nuovo. Tre giorni di grande calcio (26-27-28) con venti eventi da poter giocare: il sogno è quello di fare tredici, otto leobbligatorie e dodici leopzionali, ecco dunque la proposta settimanale per il concorso n°7 del. In base alla ‘Formula’, oltre alle ottoobbligatorie si possono scegliere quanteopzionali giocare: dunque si va per il tre, cinque, sette, nove, undici e per la combinazione più famosa, il tredici. Ecco la nuovasettimanale. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA EVENTI OBBLIGATORI Lione-Lille West ...

Advertising

TotoeCalcio : Domani ore 13. Apre anche la nuova #Schedina #Totocalcio n. 7. Chiude sabato ore 17.45. Ecco pronta la base standar… - MacProslo : @Io41881712 E' come il mio babbo che per 30 anni giocò sempre la stessa schedina al Totocalcio e non vinse mai - TotoeCalcio : Apre anche la #Schedina #Totocalcio #Quiniela. N. 40, Chiude domani. Tutto sulle coppe. Con il giocato reale attua… - TotoeCalcio : Apertura #Schedina #Totocalcio #Turchia n. 29. Ecco subito pronto come sempre il giocato reale. Ormai una certezza… - Enzo62340381 : Al totocalcio di qualche anno fa sarebbe stata una schedina miliardaria… -