Street Fighter 6 | Capcom annuncia il nuovo picchiaduro con un teaser trailer

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I fan di– tra cui molti appassionati di esports, ndr – attendevano da tempo novità da parte diin merito alcapitolo della storica saga. Ebbene, l’attesa è finita: il produttore ha infatti svelato6 tramite un. L’annuncio arriva a conclusione delPro Tour 2021, che ha visto molti dei migliori giocatori didi tutto il mondo sfidarsi in una serie di match, in un torneo che preso il posto della cancellataCup.non ha condiviso molte altre informazioni sul gioco, anche se gli appassionati hanno potuto apprezzare una nuova versione di Ryu e Luke, oltre al...

...giorno fa sul sito della stagione finale del torneo di eSport Capcom Pro Tour 2021 si è chiuso col botto con la pubblicazione del trailer di anticipazione dell imminente arrivo di6, ...A 35 anni dalla sua nascita,aggiungerà il sesto capitolo della linea principale al suo franchise probabilmente già nel corso di questa estate. Capcom ha rilasciato un teaser trailer del gioco in fase di sviluppo, ...Il trailer ci mostra nel dettaglio i combattenti Ryu e Luke, l’ultimo personaggio aggiunto in Street Fighter V e che Capcom aveva già anticipato essere importanza per il sesto capitolo. Il misterioso ...Street Fighter 6 è ufficiale, vediamo il teaser trailer | Ulteriori informazioni circa l'ultimo capitolo delal saga di picchiaduro in estate.