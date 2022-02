Spettacolare la Panda White Edition del OnePlus 10 Pro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il OnePlus 10 Pro è stato presentato in Cina da qualche tempo, ma è la prima volta che abbiamo modo di ammirare la Panda White Edition, accompagnata da 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Come riportato da ‘fonearena.com‘, la nuova nuance si aggiunge alle già esistenti Volcanic Black e Emerald Forest, che ricordiamo essere disponibili solo nel mercato locale. Quanto alle specifiche tecniche, il OnePlus 10 Pro include uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QuadHD+ (pari a 3216 x 1440 pixel) LTPO 2.0 e refresh rate fino a 120Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm, con 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Non manca il lettore di impronte digitali in-display, come pure il suppporto DualSIM (nano + nano). Il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il10 Pro è stato presentato in Cina da qualche tempo, ma è la prima volta che abbiamo modo di ammirare la, accompagnata da 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Come riportato da ‘fonearena.com‘, la nuova nuance si aggiunge alle già esistenti Volcanic Black e Emerald Forest, che ricordiamo essere disponibili solo nel mercato locale. Quanto alle specifiche tecniche, il10 Pro include uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QuadHD+ (pari a 3216 x 1440 pixel) LTPO 2.0 e refresh rate fino a 120Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm, con 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Non manca il lettore di impronte digitali in-display, come pure il suppporto DualSIM (nano + nano). Il ...

Advertising

fragiove7 : @Charles_Leclerc Spettacolare questa nuova macchina! Spero ti arrivi in tempo per la prima gara. Io per una Fiat Pa… -