Sonia Bruganelli abbraccia Adriana Volpe a Verissimo | gesto inatteso | i motivi

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso della puntata del 20 febbraio disono state ospiti di Silvia Toffanin anche. Le due donne hanno parlato di molte faccende, sia private sia professionali. Proprio quando è stato tirato in ballo il primo tema, la moglie di Paolo Bonolis si è resa protagonista di uninaspettato nei confronti della sua collega. Le parole disuha sempre fatto di tutto per mostrare in televisione il suo lato più ruvido, tuttavia, durante l’ospitata acon, ha tirato fuori delle caratteristiche inedite del suo modo di agire. Tutto è cominciato nel ...

stufa di Alex Belli e Delia/ "Spero vadano e liberi posto in finale" ARIANNA DAVID SU SOLEIL, DELIA E ALEX BELLI: "SONO TUTTI COLPEVOLI" In ogni caso secondo l'ex Miss Italia non ...nel giorno del suo compleanno si scioglie in tv e a Verissimo mostra il suo lato più dolce. La bionda fa finalmente pace con Adriana Volpe , a cui regala abbracci e complimenti, ...Nel giorno del suo compleanno la bionda si scioglie con l’ex ‘nemica’ Poi la sera la festa a Roma al ristorante con gli amici e la famiglia Sonia Bruganelli nel giorno del suo compleanno si scioglie i ...Ennesima piroetta tra l'ex Miss Italia e l'italoamericana. Per quel che riguarda il televoto, sorpresa in arrivo ...