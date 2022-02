Sessant’anni di David Foster Wallace e di Chuck Palahniuk

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli anniversari servono per farci scrivere gli articoli, spesso, più che per celebrare ciò che in effetti in quel determinato giorno di un tot di anni prima è accaduto. Gli anniversari tondi, poi, sono anche meglio, perché essendo, si suppone, quelli su cui un po’ tutti andranno a scrivere, ci consentono di andare un po’ sopra le righe, osare, a volte anche esagerare. Non il mio caso, io vado sempre sopra le righe, oso, esagero, anche in assenza di anniversari, anche in assenza di motivazioni plausibili. È una questione di stile, direbbe Dee Mo, fossimo negli anni 80, una questione di cifra. Mai come oggi, quindi, dovrei star qui a scorrazzare sulla tastiera, libero di giocare con le parole, le figure, le immagini, le trame. Perché oggi,fa, sono nati due degli scrittori che più di tutti hanno, per motivi diversi, influenzato la mia carriera di ...