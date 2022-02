PSG, Neymar: «In futuro voglio fare una stagione in MLS» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quale futuro per Neymar? L’attaccante brasiliano ha svelato quale sarebbe il suo sogno una volta terminata l’avventura al PSG Nel corso di una diretta Twitch con Ronaldo, Neymar ha svelato dove vorrebbe giocare dopo il PSG. LE PAROLE – «voglio giocare negli Stati Uniti almeno una stagione. È un campionato breve, con tre o quattro mesi di vacanze. Ho dei dubbi invece sulle possibilità di tornare in Brasile. A volte ci penso e credo mi piacerebbe, altre invece no». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Qualeper? L’attaccante brasiliano ha svelato quale sarebbe il suo sogno una volta terminata l’avventura al PSG Nel corso di una diretta Twitch con Ronaldo,ha svelato dove vorrebbe giocare dopo il PSG. LE PAROLE – «giocare negli Stati Uniti almeno una. È un campionato breve, con tre o quattro mesi di vacanze. Ho dei dubbi invece sulle possibilità di tornare in Brasile. A volte ci penso e credo mi piacerebbe, altre invece no». L'articolo proviene da Calcio News 24.

