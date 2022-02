Novavax, al via le adesioni in Piemonte. E si pensa alla quarta dose (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da mercoledì in Piemonte sarà possibile aderire alla vaccinazione con il Novavax, e da venerdì dovrebbero partire le somministrazioni. Le dosi sono in arrivo e dovrebbe trattarsi di 60 mila unità. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio: “Non appena avremo i vaccini – ha detto Cirio – convocheremo le persone. Il vaccino Novavax ha bisogno di un percorso diverso rispetto agli altri vaccini perché non è concessa la vaccinazione eterologa, quindi chi comincia con Novavax deve finire con Novavax mentre chi ha iniziato con Pfizer e Moderna non può finire con Novavax, per questo avrà un canale suo”.“Per questo vaccino – ha rimarcato – c’è molta richiesta, infatti riscontra molta attenzione da parte della platea di persone che non hanno ancora aderito ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da mercoledì insarà possibile aderirevaccinazione con il, e da venerdì dovrebbero partire le somministrazioni. Le dosi sono in arrivo e dovrebbe trattarsi di 60 mila unità. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio: “Non appena avremo i vaccini – ha detto Cirio – convocheremo le persone. Il vaccinoha bisogno di un percorso diverso rispetto agli altri vaccini perché non è concessa la vaccinazione eterologa, quindi chi comincia condeve finire conmentre chi ha iniziato con Pfizer e Moderna non può finire con, per questo avrà un canale suo”.“Per questo vaccino – ha rimarcato – c’è molta richiesta, infatti riscontra molta attenzione da parte della platea di persone che non hanno ancora aderito ...

