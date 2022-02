Non uno Stato ma un casinò per i palestinesi (Di martedì 22 febbraio 2022) Non avrà sovranità reale l’«entità» palestinese, non uno Stato, che forse sorgerà un giorno in porzioni di Cisgiordania, almeno nell’idea che il ministro della difesa israeliano Gantz ha enunciato l’altro giorno alla conferenza di Monaco. Quell’«entità» palestinese – aggiungiamo noi – sarà un insieme di piccoli cantoni e probabilmente ospiterà un casinò al quale potranno accedere solo gli israeliani e gli stranieri. I palestinesi hanno già un casinò, l’Oasis, all’ingresso di Gerico, nella Valle del Giordano. Ma è chiuso dalla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 febbraio 2022) Non avrà sovranità reale l’«entità» palestinese, non uno, che forse sorgerà un giorno in porzioni di Cisgiordania, almeno nell’idea che il ministro della difesa israeliano Gantz ha enunciato l’altro giorno alla conferenza di Monaco. Quell’«entità» palestinese – aggiungiamo noi – sarà un insieme di piccoli cantoni e probabilmente ospiterà unal quale potranno accedere solo gli israeliani e gli stranieri. Ihanno già un, l’Oasis, all’ingresso di Gerico, nella Valle del Giordano. Ma è chiuso dalla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

