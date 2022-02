Nessun confronto tra Belli e Soleil, Alex decide di chiudere: “Fuori neppure un rapporto di amicizia” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ore difficili quelle che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno trascorso nella casa domenica. Una giornata in cui davvero, la tensione si tagliava con il coltello, dopo quello che era accaduto nel corso della festa Wild tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. La coppia si è in qualche modo isolata in un primo momento, per meditare su quanto accaduto e poi nel corso della giornata, sia Alex che Delia hanno fatto finta che nulla fosse accaduto, provando a fare altro, nonostante le domande di alcuni concorrenti rimasti particolarmente colpiti da quanto accaduto. Soleil invece ha deciso di stare nella sua stanza tutto il giorno e solo ieri, dopo le 22 ha fatto capolino nel salotto. Prima di mezzanotte poi c’è stato il primo incontro/scontro tra lei e Alex Belli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ore difficili quelle che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno trascorso nella casa domenica. Una giornata in cui davvero, la tensione si tagliava con il coltello, dopo quello che era accaduto nel corso della festa Wild traSorge, Delia Duran e. La coppia si è in qualche modo isolata in un primo momento, per meditare su quanto accaduto e poi nel corso della giornata, siache Delia hanno fatto finta che nulla fosse accaduto, provando a fare altro, nonostante le domande di alcuni concorrenti rimasti particolarmente colpiti da quanto accaduto.invece ha deciso di stare nella sua stanza tutto il giorno e solo ieri, dopo le 22 ha fatto capolino nel salotto. Prima di mezzanotte poi c’è stato il primo incontro/scontro tra lei e...

