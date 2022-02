Moto | Ezpeleta | Rossi non corre più ma c' è sua grande eredità

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Ezpeleta, 'Bagnaia e Ducati da titolo mondiale, Marquez sta bene' - -

"L'ho visto a Madrid - ha detto- e l'ho trovato molto bene, il sorriso è tornato quello di prima. Sicuramente dovrà cambiare un po' il suo stile di guida perché il braccio non è ancora al ...Marquez? L'ho visto a Madrid e l'ho trovato molto bene: il sorriso è come prima, dovrà cambiare un po' il suo sistema di guida, il braccio non è ancora al meglio, ma lache gli hanno fatto gli ..."Sarà il primo anno senza Valentino come pilota, ma noi abbiamo la fortuna che quello che lui ha creato rimane. Le stesse persone che grazie a lui hanno iniziato a seguire le gare continueranno a farl ...Roma, 21 feb. "Abbiamo la fortuna che quello ha creato Valentino rimane. L'eredità che ha lasciato resta e dovremo gestirla bene. Rossi ha allargato l'interesse ...