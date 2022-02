“Mai successo in 5 anni”. Armando non può crederci: scoppia subito il caos a UeD (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con lui in studio non ci si annoia mai. Armando Incarnato è noto al pubblico di Uomini e Donne per i suoi modi di fare molto diretti e a volte anche sopra le righe. Come quando ha sfiorato la rissa, recentemente, tra con Biagio Di Maro. Il cavaliere del Trono Over, durante una puntata, aveva chiesto di poter ascoltare un brano di un cantante napoletano. “Una richiesta sporca – l’accusa di Armando – Sei stato pagato per sponsorizzare questa canzone”. Poi c’è stato anche il duro scontro con Diego Tavani, ma come detto, con Armando non ci si annoia. E allora ecco che pure nell’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi il cavaliere è stato di nuovo al centro delle polemiche. Tra i protagonisti della puntata c’è Massimo, uno degli ultimi arrivati, che appare interessato da Daniela. Si è parlato anche di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con lui in studio non ci si annoia mai.Incarnato è noto al pubblico di Uomini e Donne per i suoi modi di fare molto diretti e a volte anche sopra le righe. Come quando ha sfiorato la rissa, recentemente, tra con Biagio Di Maro. Il cavaliere del Trono Over, durante una puntata, aveva chiesto di poter ascoltare un brano di un cantante napoletano. “Una richiesta sporca – l’accusa di– Sei stato pagato per sponsorizzare questa canzone”. Poi c’è stato anche il duro scontro con Diego Tavani, ma come detto, connon ci si annoia. E allora ecco che pure nell’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi il cavaliere è stato di nuovo al centro delle polemiche. Tra i protagonisti della puntata c’è Massimo, uno degli ultimi arrivati, che appare interessato da Daniela. Si è parlato anche di ...

