La lista nera di Mosca con gli obiettivi da «uccidere o incarcerare» in Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da un rapporto dei servizi americani, consegnato alla responsabile Onu per i diritti umani, l’ex presidentessa cilena Michelle Bachelet, emerge la campagna di «uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e uso della tortura» Leggi su corriere (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da un rapporto dei servizi americani, consegnato alla responsabile Onu per i diritti umani, l’ex presidentessa cilena Michelle Bachelet, emerge la campagna di «uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e uso della tortura»

Advertising

Corriere : La lista nera di Mosca con gli obiettivi da «uccidere o mandare in carcere»: il rapporto degli 007 - Italia_Notizie : La lista nera di Mosca con gli obiettivi da «uccidere o incarcerare» in Ucraina - thebardsongs : Sì. È nella mia lista nera di persone che hanno usato il mio nome nelle loro canzoni ?? - CasellaRino : Il rapporto è sul tavolo della Bachelet quindi non da bollare come propaganda. Omicidi mirati, torture, rapimenti..… - codeghino10 : RT @Corriere: La lista nera di Mosca con gli obiettivi da «uccidere o mandare in carcere»: il rapporto degli 007 -