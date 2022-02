(Di lunedì 21 febbraio 2022) All’interno della puntata del 21 febbraio si parlerà della crisi Ucraina, il caro bollette e il caso della studentessa del liceo di Roma Nel pieno dello scontro con la Procura di Firenze, domani sera il leader di Italia Vivasaràto da Nicola Porro a “”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica che va in onda ogni lunedì in prima serata su Rete4 (ore 21.30). La puntata si occuperà della crisi ucraina – con testimonianze, immagini esclusive e aggiornamenti in diretta – e delle ripercussioni del caro bollette sull’organico e sugli orari di apertura di negozi e fabbriche, oltreché sul costo dei beni di prima necessità. Oggetto di analisi e dibattito anche la vicenda del liceo Righi di Roma, dopo il commento di una docente sulla maglietta corta di ...

Advertising

Lopinionista : Intervista a Matteo Renzi su Quarta Repubblica: ecco quando - valerio_romeo : #omnibusla7 a proposito di riforma della giustizia, @alessandrasard1 non fa nemmeno vedere l'intervista al magistra… - CorriereCitta : Quarta Repubblica, anticipazioni puntata #21febbraio 2022: l'intervista a Matteo Renzi, temi e ospiti… - GiCivi : L’ha detto. “La mia preferenza va di gran lunga alla maratona: mi ha forgiato il carattere.” Francesca Porcellato D… - matteo_2110 : RT @fraversion: da leggere l’intervista a Corrado Guzzanti, su 7 del @Corriere. Interessante il suo ragionamento sui social. “Pensi che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Matteo

La7

X OBBLIGATO A VINCERE -ha fatto la gavetta. Non ha le doti naturali dei suoi concittadini romani Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, talentuosi e talvolta pigri interpreti del tennis di un ...Ha battuto in un giorno soloBerrettini nei quarti e Fabio Fognini in semifinale. Vincendo ...me riguardano soprattutto la mia vita fuori dal campo" diceva alla fine del 2021 in un'a ...Le parole del parroco della chiesa di San Giovanni a Lonato del Garda, diventato famoso per un video in cui cita Mahmood e Blanco dal pulpito ...Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto su Rete 4 da Nicola Porro. Questa sera il leader di Italia Viva, Mat ...