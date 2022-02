Inizia la RORC Caribbean 600 | presente Giovanni Soldini

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutto pronto per il via della 13a edizione della600, dove, insieme ad altri italiani, ha la possibilità di competere a bordo del Maserati Multi 70. La regata partirà da Fort Charlotte, Antigua, per le 16,30 ora italiana (11,30 ora locale). AL VIA LA600 Si tratta di una grande sfida per, che già ha ottenuto una bellissima vittoria allaTransatlantic Race. Per il velista italiano si tratta di un ritorno importante nella600, dove ha stabilito, nel 2019, il record di regata (con un tempo di 1 giorno, 6 ore e 49 minuti). Promossa dal Royal Ocean Racing Club, un’importante flotta di 75 barche si darà battaglia in questa tredicesima edizione a ...