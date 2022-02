Il Nord non vuole che il Sud e la sua sanità si sviluppino (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ACCUSA DELLA GABANELLI: “”. Esiste un interesse del Nord che il Sud non si sviluppi?“. La domanda viene posta dal giornalista Giovanni Floris alla collega Milena Gabanelli, nel corso della trasmissione Di Martedì in onda su LA7. La conduttrice di Report non si lascia pregare e risponde in maniera inequivocabile: “Il Nord ha certamente questo interesse, attrae i pazienti dal Sud. Vale per gli ospedali pubblici che per la strutture private. Quindi certamente non ha interesse a spingere affinché la sanità al Sud migliori”. Dall’asserzione della Gabanelli si intravede un filo conduttore che riporta alla mente ai fatti incresciosi accaduti nelle ultime ore, rafforzando la tesi della giornalista. Rino Rosario Logiacco – ma è la santa verità, basta smanettare sul web e trovate mille informazioni in merito . Tutti sanno che mentre gli ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ACCUSA DELLA GABANELLI: “”. Esiste un interesse delche il Sud non si sviluppi?“. La domanda viene posta dal giornalista Giovanni Floris alla collega Milena Gabanelli, nel corso della trasmissione Di Martedì in onda su LA7. La conduttrice di Report non si lascia pregare e risponde in maniera inequivocabile: “Ilha certamente questo interesse, attrae i pazienti dal Sud. Vale per gli ospedali pubblici che per la strutture private. Quindi certamente non ha interesse a spingere affinché laal Sud migliori”. Dall’asserzione della Gabanelli si intravede un filo conduttore che riporta alla mente ai fatti incresciosi accaduti nelle ultime ore, rafforzando la tesi della giornalista. Rino Rosario Logiacco – ma è la santa verità, basta smanettare sul web e trovate mille informazioni in merito . Tutti sanno che mentre gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Nord non Lenovo, il vendor da 20 miliardi di dollari ... con i ricavi in America Latina in aumento del 25% su base annua e i ricavi in Nord America più che ... Continueremo inoltre a investire in prodotti non PC come soluzioni IoT, metaverso, smart home e ...

Rider aggredito: pene dure anche in appello per due maggiorenni ...i dieci anni di reclusione inflitti Vincenzo Zimbetti e Michele Spinelli dal gup di Napoli Nord al ... secondo i legali di Zimbetti, gli avvocati Cacciapuoti e Buonaiuto, "è particolarmente severa e non ...

Il Lecce alla Nord: non lanciate i bengala Pianetalecce Lombardi: “La centrale a gas di Civitavecchia non si farà, avanti con rinnovabili” Secondo Lombardi "Enel - all’asta per il capacity market di Terna - non ha presentato la richiesta di una nuova quota di gas per la centrale di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia" ...

I luoghi di San Francisco perfetti per Instagram: quali sono Non preoccupatevi di applicare filtri a questi luoghi di San Francisco perfetti per Instagram. Ci sono opportunità fotografiche perfette.

