Ibrahimovic si allena anche di notte: “Voi dormite, io lavoro” | VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic non riesce a stare lontano dal campo. L'attaccante del Milan, attualmente infortunato, sta facendo di tutto per ritrovare il campo al più presto. E per farlo si allena anche di notte Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Zlatannon riesce a stare lontano dal campo. L'attaccante del Milan, attualmente infortunato, sta facendo di tutto per ritrovare il campo al più presto. E per farlo sidi

Advertising

infoitsport : Ibrahimovic si allena al chiaro di luna per recuperare: 'Voi dormite, io lavoro' - Milannews24_com : MN24 - Milan, #Ibrahimovic si allena a parte: niente rientro in gruppo - OdeonZ__ : Ibra si allena anche di notte: 'Voi dormite, io lavoro' - sportli26181512 : #Ibrahimovic vede il rientro: 'Voi dormite, io lavoro': L'attaccante svedese carica i tifosi del Milan con un video… - peterkama : Ibrahimovic si allena al chiaro di luna per recuperare: 'Voi dormite, io lavoro' ?? -