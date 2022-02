GFVip, ex concorrente contro Barù: “Frase intollerabile, venga escluso” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nei giorni scorsi, Barù al Grande Fratello Vip 6 ha espresso un commento piuttosto duro sull’ultima canzone sanremese di Noemi. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha sparato a zero sul nipote di Costantino Della Gherardesca. L’episodio incriminato Dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 hanno deciso di passare alcuni brani sanremesi. Barù ascoltando una canzone di Noemi ha avuto una reazione piuttosto dura: “Mi volevo sparare una fucilata nei cog…” Il diretto interessato dopo avere compreso che la canzone ascoltata era cantata da Noemi, ha rincarato la dose sulla cantante: “Le devono tagliare le corde vocali”. Cecchi Paone sbotta In un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha commentato l’uscita infelice di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nei giorni scorsi,al Grande Fratello Vip 6 ha espresso un commento piuttosto duro sull’ultima canzone sanremese di Noemi. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha sparato a zero sul nipote di Costantino Della Gherardesca. L’episodio incriminato Dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 hanno deciso di passare alcuni brani sanremesi.ascoltando una canzone di Noemi ha avuto una reazione piuttosto dura: “Mi volevo sparare una fucilata nei cog…” Il diretto interessato dopo avere compreso che la canzone ascoltata era cantata da Noemi, ha rincarato la dose sulla cantante: “Le devono tagliare le corde vocali”. Cecchi Paone sbotta In un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha commentato l’uscita infelice di ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - tuttopuntotv : GFVip, ex concorrente contro Barù: “Frase intollerabile, venga escluso” #GFVip6 #GFVip #jeru #jessvip #baru - imijadanotgiada : avevo deciso che non avrei mai guardato questa edizione del GFVip, perché all’inizio nessun concorrente mi aveva in… - peter78150525 : #gfvip Soleil per me è l ultimo concorrente del @GrandeFratello . Tuttavia nessun fan puo dire 'se l è meritato'.… - IlariaCalvani : RT @valeee_002: Fosse successo ad un altro concorrente avreste fatto il finimondo #gfvip #solearmy -