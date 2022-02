Foggia | Nicolao | “Vittoria col Palermo ha aiutato Che emozione la città e i tifosi”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le parole del neo giocatore del, intervenuto per effettuare un primo bilancio sul suo primo mese in rossonero

Advertising

Mitico_channel : Vigilia Foggia-Turris, parla Giuseppe Nicolao: 'Le giocheremo tutte per vincere' - Zednekzeman81 : RT @CalcioFoggiaoff: ??????? ??????? ??????? ??????? Poker rossonerooooooooooo Alessiooooooo Curcioooooooooooooooo #Foggia 4?? #Palermo… - ColucciLc : RT @CalcioFoggiaoff: ??????? ??????? ??????? ??????? Poker rossonerooooooooooo Alessiooooooo Curcioooooooooooooooo #Foggia 4?? #Palermo… - SilvioG92 : RT @CalcioFoggiaoff: ??????? ??????? ??????? ??????? Poker rossonerooooooooooo Alessiooooooo Curcioooooooooooooooo #Foggia 4?? #Palermo… - CalcioFoggiaoff : ??????? ??????? ??????? ??????? Poker rossonerooooooooooo Alessiooooooo Curcioooooooooooooooo #Foggia 4??… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Nicolao

(Monopoli) al 27 stG. (), al 42 st Maselli S. (). Formazioni ufficiali di Monopoli -MONOPOLI (3 - 5 - 2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Vassallo,...(4 - 3 - 3) : Dalmasso;, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, DI Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman ...FOGGIA. Oggi pomeriggio in casa Foggia è intervenuto in conferenza stampa il difensore Giuseppe Nicolao, il terzino campano classe '94 ...Le parole del neo giocatore del Foggia, intervenuto per effettuare un primo bilancio sul suo primo mese in rossonero ...