Finanziamento dedicato ai prodotti audiovisivi in lingua friulana

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un : è la novità che è stata presentata alle 11 di lunedì 21 febbraio presso il Centro per le Arti Visive Cinema Visionario. In occasione del lancio del primo Bando per l’anno in corso del Fondo per l’Audiovisivo del FVG, è stata illustrata una nuova misura di sostegno dedicata ai progettiin, frutto della collaborazione tra il Fondo e l’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. Si tratta di unaggiuntivo che verrà erogato a quei progettiche, oltre ad avere i requisiti necessari ad accedere al Fondo, avranno ottenuto l’approvazione dall’ARLeF per la loro qualità linguistica. «Quella che presentiamo oggi è una piccola ma importante rivoluzione – ha spiegato Eros Cisilino, presidente dell’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, ARLeF -. Una ...