E potrebbe vincere

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Per molti è stata una vittoria annunciata. Achille Lauro, 31 anni, ha vinto il concorso Una voce per San Marino con il suo brano, Stripped, e può volare all'Eurovision Songs Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Leggi anche › Eurovision 2022: conducono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e, forse, anche Mika Nella conferenza stampa dopo la vittoria, l'artista ha rivendicato la sua scelta di partecipare a Una voce per San Marino: «Io e i miei collaboratori abbiamo lavorato molto per questo. Ora vogliamo portare all'Eurovision tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni». Questa è «una grandissima opportunità per affacciarsi a un pubblico internazionale».