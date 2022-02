Dubai, Musetti, Sinner e uno sguardo a Medvedev: Novak Djokovic torna in campo (Di lunedì 21 febbraio 2022) È tutto pronto per il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo ottanta giorni di assenza. Il serbo esordirà contro Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Dubai, in quella che sarà di fatto la sua prima uscita stagionale. Il numero 1 del mondo ha dovuto rinunciare agli Australian Open e non gioca un match ufficiale dal 3 dicembre, quando uscì vincitore dalla sfida con Marin Cilic in Coppa Davis. Nella centosettesima settimana consecutiva da numero 1, Djokovic è anche chiamato a difendere il primato della classifica mondiale. Il 21 febbraio scadranno infatti i punti degli Australian Open 2021 e all’alba della nuova settimana di tornei, Medvedev si troverà 60 punti avanti al serbo (8435 a 8375). TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA TV Il russo sarà impegnato nell’ATP 500 di Acapulco ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) È tutto pronto per il ritorno indidopo ottanta giorni di assenza. Il serbo esordirà contro Lorenzonell’ATP 500 di, in quella che sarà di fatto la sua prima uscita stagionale. Il numero 1 del mondo ha dovuto rinunciare agli Australian Open e non gioca un match ufficiale dal 3 dicembre, quando uscì vincitore dalla sfida con Marin Cilic in Coppa Davis. Nella centosettesima settimana consecutiva da numero 1,è anche chiamato a difendere il primato della classifica mondiale. Il 21 febbraio scadranno infatti i punti degli Australian Open 2021 e all’alba della nuova settimana di tornei,si troverà 60 punti avanti al serbo (8435 a 8375). TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA TV Il russo sarà impegnato nell’ATP 500 di Acapulco ...

