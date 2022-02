Delia e Soleil mettono un punto e guardano avanti. La Duran : “Non sei una vittima, non siamo sbagliate” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Poche ore prima della puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6, in casa, sembra tornare il sereno. Questa mattina infatti, Soleil Sorge e Delia Duran, appena sveglie, hanno deciso di chiarirsi per evitare poi si creare panico e tensione nel corso della diretta. E’ Delia a spiegare che lei e Alex si sono confrontati, hanno capito quello che è successo e non vogliono più tornare su quanto accaduto nel corso della festa Wild. Delia spiega: “Io non so che cosa mostreranno stasera ma sappi che è passato io sarò dalla tua parte. Con Alex ho già parlato. Ci sono state delle parole sbagliate, ci sono state delle frasi urlate ma per me è stata una sorta di liberazione” . La Duran si riferisce chiaramente al confronto che c’è stato prima sotto la doccia e poi in sauna tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Poche ore prima della puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6, in casa, sembra tornare il sereno. Questa mattina infatti,Sorge e, appena sveglie, hanno deciso di chiarirsi per evitare poi si creare panico e tensione nel corso della diretta. E’a spiegare che lei e Alex si sono confrontati, hanno capito quello che è successo e non vogliono più tornare su quanto accaduto nel corso della festa Wild.spiega: “Io non so che cosa mostreranno stasera ma sappi che è passato io sarò dalla tua parte. Con Alex ho già parlato. Ci sono state delle parole, ci sono state delle frasi urlate ma per me è stata una sorta di liberazione” . Lasi riferisce chiaramente al confronto che c’è stato prima sotto la doccia e poi in sauna tra ...

