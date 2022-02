Cristina | «Chiedete aiuto | la violenza è anche contro la comunità Lgbt»

Advertising

cristina_caput : RT @beretta_g: 'Se siete depressi o soffrite di turbe psichiche e vi siete fatti curare non chiedete il #bonuspsicologo sennò vi ritirano l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiedete

Vanity Fair Italia

il link per partecipare a email: bibliotecalspina@comune.bologna.it Nella stagione 2021/22 ... mercoledì 26 gennaio alle 17.30 e sarà coordinato da MariaErcolessi (Università ...'Non miil suo ruolo o cosa farà ma il suo sogno è questo' spiega il giornalista. La ... Sembrerebbe poi che si stia valutando anche la presenza diD'Avena , amatissima cantante delle ...Non abbiamo mai negato un colloquio a nessuno e abbiamo pensato che lo sportello Iris potesse facilitare l’accesso a chiunque desideri chiedere aiuto, anche per far emergere più casi possibili», ...in conclusione di smascherare il cavalluccio marino la cui identità corrispondeva a quella di Cristina D’Avena. Gli spettatori del “Cantante Mascherato” si chiedono continuamente chi si celerà dietro ...