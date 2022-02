CorSport: Insigne fa i conti con il tempo che passa, il Napoli comincia ad abituarsi alla sua assenza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lorenzo Insigne non sarà con il Napoli a Cagliari. Il capitano ha riportato un affaticamento muscolare in allenamento: niente trasferta. È la decima assenza nelle partite del Napoli in stagione, per Lorenzo, tra coppe e campionato. In cinque casi il Napoli ha vinto lo stesso, anche senza di lui, in altri quattro è stato sconfitto. Il Corriere dello Sport scrive: “Del Napoli è stato un pilastro, una costante presenza, quest’anno ha cominciato a fare i conti con i molteplici impegni e il tempo che passa, anche contro il Cagliari il Napoli comincerà ad abituarsi alla sua assenza che dalla prossima stagione sarà definitiva”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lorenzonon sarà con ila Cagliari. Il capitano ha riportato un affaticamento muscolare in allenamento: niente trasferta. È la decimanelle partite delin stagione, per Lorenzo, tra coppe e campionato. In cinque casi ilha vinto lo stesso, anche senza di lui, in altri quattro è stato sconfitto. Il Corriere dello Sport scrive: “Delè stato un pilastro, una costante presenza, quest’anno hato a fare icon i molteplici impegni e ilche, anche contro il Cagliari ilcomincerà adsuache dprossima stagione sarà definitiva”. L'articolo ...

Advertising

napolista : CorSport: #Insigne fa i conti con il tempo che passa, il #Napoli comincia ad abituarsi alla sua assenza È la decim… - CorSport : #Napoli, guaio in vista del #Cagliari: #Insigne non ci sarà?? - salvione : Napoli, guaio in vista del Cagliari: Insigne non ci sarà - CorSport : #Napoli, #Insigne prepara il regalo d'addio ?? - salvione : Napoli, Insigne prepara il regalo d'addio -