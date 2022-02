Catania, nuova eruzione dell'Etna: nube di fumo e cenere alta 12 km (Di lunedì 21 febbraio 2022) I passeggeri possono di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e sull'operatività generale dello scalo sul sito www.aeroporto.Catania.it Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) I passeggeri possono di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e sull'operatività generaleo scalo sul sito www.aeroporto..it

Advertising

Tg1Rai : Nuova eruzione dell'Etna. Una nube #vulcanica di 12 chilometri si è innalzata dal cratere sudest. Chiuso per ore lo… - Piergiulio58 : RT @Tg1Rai: Nuova eruzione dell'Etna. Una nube #vulcanica di 12 chilometri si è innalzata dal cratere sudest. Chiuso per ore lo spazio aere… - codeghino10 : RT @Tg1Rai: Nuova eruzione dell'Etna. Una nube #vulcanica di 12 chilometri si è innalzata dal cratere sudest. Chiuso per ore lo spazio aere… - FabioConcato : #FabioConcato & i Musici in #concerto - #MusicoAmbulanteTour - Nuova data: MERCOLEDI 04/05/2022 ore 21.30 (Recuper… - eledevince : RT @Tg1Rai: Nuova eruzione dell'Etna. Una nube #vulcanica di 12 chilometri si è innalzata dal cratere sudest. Chiuso per ore lo spazio aere… -