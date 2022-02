Cassano: ‘La Juve rischia l’imbarcata contro il Villarreal’ (Di martedì 22 febbraio 2022) Antonio Cassano dice la sua sulla Juventus alla BoboTv: “La Juve deve andare in Spagna per fare la partita, con dieci occasioni. Poi se... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Antoniodice la sua sullantus alla BoboTv: “Ladeve andare in Spagna per fare la partita, con dieci occasioni. Poi se...

Advertising

mayoraltitolare : RT @Dottor_Strowman: Immagino la prossima diretta della Bobo Tv con De Zerbi in Hotel Mentre Adani lo elogia si sente un botto fortissimo e… - _OrazioPirozzi : RT @Dottor_Strowman: Immagino la prossima diretta della Bobo Tv con De Zerbi in Hotel Mentre Adani lo elogia si sente un botto fortissimo e… - DiogoDalott : RT @Dottor_Strowman: Immagino la prossima diretta della Bobo Tv con De Zerbi in Hotel Mentre Adani lo elogia si sente un botto fortissimo e… - Gae28I : RT @Dottor_Strowman: Immagino la prossima diretta della Bobo Tv con De Zerbi in Hotel Mentre Adani lo elogia si sente un botto fortissimo e… - DaddyArly : RT @Dottor_Strowman: Immagino la prossima diretta della Bobo Tv con De Zerbi in Hotel Mentre Adani lo elogia si sente un botto fortissimo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano ‘La Il saluto di Michele Cassano Comandante Polizia Locale Monopoli Canale7