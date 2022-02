BOOM! Netflix taglia Cattelan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alessandro Cattelan Se l’avventura del varietà Rai è iniziata con elevate attese e finita con una cocente delusione, l’esperienza su Netflix parte già con il piede sbagliato. Alessandro Cattelan farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 18 marzo con Una Semplice Domanda, programma itinerante che vede il conduttore alla ricerca della ricetta della felicità. Stando a quello che si risulta, il colosso streaming pare non sia entusiasta del risultato. Proprio questa insoddisfazione sarebbe non solo alla base dello slittamento del rilascio dello show (annunciato per fine 2021, è stato posticipato al 18 marzo) ma del più importante taglio: dalle 8 puntate inizialmente previste, ne sono state realizzate solo 6. A non aver convinto sarebbe il girato stesso del programma che ha necessitato di un lavoro di montaggio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022) AlessandroSe l’avventura del varietà Rai è iniziata con elevate attese e finita con una cocente delusione, l’esperienza suparte già con il piede sbagliato. Alessandrofarà il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 18 marzo con Una Semplice Domanda, programma itinerante che vede il conduttore alla ricerca della ricetta della felicità. Stando a quello che si risulta, il colosso streaming pare non sia entusiasta del risultato. Proprio questa insoddisfazione sarebbe non solo alla base dello slittamento del rilascio dello show (annunciato per fine 2021, è stato posticipato al 18 marzo) ma del più importante taglio: dalle 8 puntate inizialmente previste, ne sono state realizzate solo 6. A non aver convinto sarebbe il girato stesso del programma che ha necessitato di un lavoro di montaggio ...

