Biathlon, quando riparte la Coppa del Mondo? Settimana di pausa, poi Kontiolahti: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) A differenza di tante altre discipline invernali, il Biathlon si prende una Settimana per tirare il fiato prima di cominciare il rush finale della Coppa del Mondo 2021-22. Infatti l’imminente weekend sarà privo di competizioni di primo livello, sia per consentire a protagonisti e a delusi dei Giochi olimpici di Pechino di recuperare appieno, sia per dare la massima visibilità ai Mondiali giovanili che si disputeranno a partire da mercoledì a Soldier Hollow. Dunque, bisognerà avere un po’ di pazienza prima di rivedere in azione tutti i big del massimo circuito. Le ostilità riapriranno giovedì prossimo a Kontiolahti, in Finlandia, dove è programmata la terz’ultima tappa stagionale. Per la verità , nelle intenzioni dell’Ibu, si sarebbe dovuto gareggiare a Raubichi, in Bielorussia. ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) A differenza di tante altre discipline invernali, ilsi prende unaper tirare il fiato prima di cominciare il rush finale delladel2021-22. Infatti l’imminente weekend sarà privo di competizioni di primo livello, sia per consentire a protagonisti e a delusi dei Giochi olimpici di Pechino di recuperare appieno, sia per dare la massima visibilità ai Mondiali giovanili che si disputeranno a partire da mercoledì a Soldier Hollow. Dunque, bisognerà avere un po’ di pazienza prima di rivedere in azione tutti i big del massimo circuito. Le ostilità riapriranno giovedì prossimo a, in Finlandia, dove èta la terz’ultima tappa stagionale. Per la verità , nelle intenzioni dell’Ibu, si sarebbe dovuto gareggiare a Raubichi, in Bielorussia. ...

