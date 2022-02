Autovettura finisce in una scarpata | paura per 4 giovani

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente questa notte sulla Fondovalle Vitulanese. Per cause in corso d’accertamento, una Ford Focus con a bordo 4 persone è uscita fuori strada impattando con un muretto per poi terminare la sua corsa in una. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per prestare soccorso alle persone coinvolte e riportare sulla carreggiata l’. I 4 occupanti dell’hanno riportato ferite e sono stati tutti trasportati al San Pio, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni particolari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.