Addio al green pass anche in Slovenia | appunti per Speranza

Advertising

IlPrimatoN : Altro schiaffo all'ottusità di #Speranza - La7tv : #lariachetira La prof.ssa Stefania Salmaso sull'ipotesi di abbandonare il #greenpass dopo il #31marzo… - cindykia25644 : RT @ColluSandra: Speranza vuole tenere il super green pass fino alla fine di Aprile, quindi altri 2 mesi e mezzo di lockdown....Cari alberg… - Gabrigrifo1 : @PhdDavide Tenga Frumento, si faccia una buona lettura e provi(non dico riesca) a capire ????? - Leoncina1971 : RT @AxlGuidato: OLANDA: IL DEPUTATO FREEK JANSEN, IN QUESTO VIDEO CI DICE LA VERITÀ RIGUARDO IL 'GREEN PASS' Il certificato verde è uno ST… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio green

Rimane nell'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici chiusi, mentre per accedere a case di riposo, centri sanitari e carceri bisogna ancora esibire ilpass . In questo piccolo ...Non sa che l'alla sua famiglia è solo la prima svolta della sua esistenza, che con l'esercito ... Per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il 'pass ...Non è ancora il momento di dire addio al sistema del Green Pass. È quanto sostiene il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista con Repubblica. Parlando con il quotidiano, il ministro ha ...Covid, la Slovenia ha abolito numerose restrizioni Da oggi la Slovenia ha abolito la maggior parte delle misure contro il contagio del covid. Il green pass non sarà più richiesto per accedere a hotel, ...