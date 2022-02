Vandalizzata a Genova targa in memoria di Norma Cossetto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb – Questa notte ignoti hanno vandalizzato laindiposta dal Comune dinel quartiere di Oregina. Laera stata scoperta il 10 febbraio scorso alla presenza di autorità cittadine e rappresentanti degli esuli. Dovere del centrodestra, della Lega e della destra istituzionale, al di là dei comunicati di condanna e alle dichiarazioni d’obbligo, dovrebbe essere di rispondere a questo atto vandalico contro un simbolo toponomastico del Giorno del Ricordo – atti in esponenziale crescita negli ultimi anni – con convegni, conferenze. Rispondere con delibere comunali e regionali per distribuire nelle scuole e nelle biblioteche libri sulle Foibe e l’Esodo. Specie ora che su questi fatti dimenticati per decenni soffia da ...