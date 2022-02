Uomini e Donne, una nota coppia del trono classico si è detta addio (Di domenica 20 febbraio 2022) Un’altra coppia del trono classico di Uomini e Donne si è lasciata dopo quasi due anni d’amore. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, che si sono conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi nel 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19. L’ex tronista romana e l’imprenditore milanese non hanno mai nascosto di aver avuto spesso alti e bassi per via dei loro caratteri diversi ed entrambi fumantini, ma hanno sempre sottolineato di amarsi da morire e di essere per questo più che disponibili a venirsi incontro. Tuttavia, qualcosa è cambiato negli ultimi tempi e anche se nessuno dei due lo ha dichiarato pubblicamente, appare ormai certo cheSara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. Non solo infatti non compaiono più insieme ormai da settimane, ma non si ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 20 febbraio 2022) Un’altradeldisi è lasciata dopo quasi due anni d’amore. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, che si sono conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi nel 2020, poco prima che ssse la pandemia di Covid-19. L’ex tronista romana e l’imprenditore milanese non hanno mai nascosto di aver avuto spesso alti e bassi per via dei loro caratteri diversi ed entrambi fumantini, ma hanno sempre sottolineato di amarsi da morire e di essere per questo più che disponibili a venirsi incontro. Tuttavia, qualcosa è cambiato negli ultimi tempi e anche se nessuno dei due lo ha dichiarato pubblicamente, appare ormai certo cheSara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. Non solo infatti non compaiono più insieme ormai da settimane, ma non si ...

Advertising

TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - PaoloGentiloni : Grazie alle donne e agli uomini del sistema #sanitario. Se in questi due anni ci siamo sentiti meno soli lo dobbiam… - ComuneRE : Il #20febbraio è la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontaria… - hvsirwin : @lwtdaddy91 palese uomini e donne o sanremo - majitenshimami : In sti giorni proprio fortuna che sono gay e dio mi ha risparmiata dal dover dealare con gli uomini che pensano che… -