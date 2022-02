Udinese-Lazio, l’attaccante non ci sta: “Sono arrabbiato per il cambio” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Autore della rete che ha sbloccato il match dopo cinque minuti dal calcio d’inizio, Gerard Deulofeu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari di questa sera contro la Lazio. l’attaccante, sostituito al minuto 73 della gara con l’ingresso in campo del compagno di reparto Isaac Success, ha reagito male al cambio effettuato da mister Gabriele Cioffi. Deulofeu, Udinese, Serie A Questo il suo commento sull’episodio: “Sanno tutti che mi piace giocare, soprattutto quando la gara è viva e si può ancora vincere. Oggi abbiamo pareggiato contro una grande squadra, ma mi Sono arrabbiato per il cambio e perché non siamo riusciti a portarla a casa. La doppietta? Certo, avrei voluto farla. Dopo il primo gol vuoi sempre fare anche il secondo“. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Autore della rete che ha sbloccato il match dopo cinque minuti dal calcio d’inizio, Gerard Deulofeu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari di questa sera contro la, sostituito al minuto 73 della gara con l’ingresso in campo del compagno di reparto Isaac Success, ha reagito male aleffettuato da mister Gabriele Cioffi. Deulofeu,, Serie A Questo il suo commento sull’episodio: “Sanno tutti che mi piace giocare, soprattutto quando la gara è viva e si può ancora vincere. Oggi abbiamo pareggiato contro una grande squadra, ma miper ile perché non siamo riusciti a portarla a casa. La doppietta? Certo, avrei voluto farla. Dopo il primo gol vuoi sempre fare anche il secondo“.

