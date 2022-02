Ucraina, Johnson accusa: 'La Russia sta preparando la più grande guerra in Europa dal 1945' (Di domenica 20 febbraio 2022) Russia e Ucraina sono ai ferri corti e la prima starebbe preparando 'la più grande guerra in Europa dal 1945'. Il premier britannico Boris Johnson si esprime così, alla Bbc, prospettando un imminente ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022)sono ai ferri corti e la prima starebbe'la piùindal'. Il premier britannico Borissi esprime così, alla Bbc, prospettando un imminente ...

