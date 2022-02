Soleil, mamma e zia contro Alex e Delia: “Due avvoltoi assetati” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il circo che ci hanno regalato sabato sera Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran è stato seguito e commentato anche dalla mamma e dalla zia della gieffina americana. Dalla lite fra Alex e Soleil, al bacio di quest’ultima con Delia.. La festa in maschera di sabato sera è stata decisamente pregna di trash. Se la mamma di Soleil si è limitata a scrivere su Instagram “#BastaBelli” pubblicando un video della serata incriminata, sua zia su Twitter è stata decisamente più dura. “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale ... Leggi su biccy (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il circo che ci hanno regalato sabato seraSorge,Belli eDuran è stato seguito e commentato anche dallae dalla zia della gieffina americana. Dalla lite fra, al bacio di quest’ultima con.. La festa in maschera di sabato sera è stata decisamente pregna di trash. Se ladisi è limitata a scrivere su Instagram “#BastaBelli” pubblicando un video della serata incriminata, sua zia su Twitter è stata decisamente più dura. “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale ...

Advertising

AngelaChiavaro3 : @blogtivvu Mah, sarà... io ho visto che le due donne erano ad un palmo di naso che parlavano e Delia le teneva le b… - Zorpanelcuore : Non riesco a capire perché Barú non sia lucido su Soleil mamma mia #jeru - samira59905359 : RT @BITCHYFit: Soleil, mamma e zia contro Alex e Delia: “Due avvoltoi assetati” - PageDi : RT @solesupporter: In puntata dovrebbero mostrare i messaggi della zia e della mamma di Soleil. Dovrebbero sottolineare la gravità di ciò c… - maximassimo78 : RT @soleilstasiiii: Lavapiatti a SOLEIL “ non ci siamo lasciate io sono sempre stata con te “ dopo tutta la merda che hai detto fino a stam… -