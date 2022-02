Siviglia frenato dall' Espanyol | Ancelotti ringrazia e scappa a +6

Advertising

Cambi e vantaggio ? Dopo l'ottima vittoria in Europa League con la Dinamo Zagabria ilè andato a Barcellona a giocarsi la Liga. Lopetegui ha fatto cinque cambi: fuori Rekik, Acuña, il Papu, ...... due eventi che hanno in qualche modola sua ascesa. L'infortunio, più di ogni altra cosa, ...corsa al titolo (il successo sugli andalusi ha permesso al Madrid di allungare a +6 sul) ...Il Siviglia frena e perde terreno dal Real Madrid. La squadra di Lopetegui non va oltre l’1-1 contro l’Espanyol nel match della venticinquesima giornata di Liga e resta a -6 dalla formazione di ...I giallorossi hanno pagato – in alcune circostanze oltre misura – lo scotto di qualche disattenzione difensiva di troppo, che ha inevitabilmente frenato l’incedere ... sulle sue tracce ci sarebbe ...