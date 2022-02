Siena: il piccolo Mustafà operato con successo alle Scotte (Di domenica 20 febbraio 2022) Intervento di chirurgia pediatrica, durato 3 ore, sul piccolo Mustafà, il bambino siriano di sei anni nato senza braccia e senza gambe a causa delle conseguenze della guerra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) Intervento di chirurgia pediatrica, durato 3 ore, sul, il bambino siriano di sei anni nato senza braccia e senza gambe a causa delle conseguenze della guerra L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' riuscito a Siena, all'ospedale Santa Maria alle Scotte, il complesso intervento di chirurgia pediatrica, durato… - fanpage : Il bambino siriano di 6 anni, nato senza braccia e senza gambe, accolto in Toscana, è stato operato alle Scotte di… - Tg3web : La fotografia del piccolo Mustafa, privo degli arti dalla nascita, in braccio al padre mutilato ha commosso il mond… - GabryIonesc2 : RT @rtl1025: ????? E' stato #operato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di #Siena il piccolo #Mustafa, il bambino #siriano di sei anni nat… - attilio_vg : Ansa: Intervento chirurgia pediatrica per piccolo Mustafà a Siena. -