Paralimpiadi di Pechino | Pancalli | “Dopo le Olimpiadi | tocca a noi ”

Roma – "Voglio fare i miei complimenti alla squadra olimpica italiana che ha preso parte ai Giochi di Pechino; al presidente del Coni, Giovanni Malagò; al presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios; al presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda; ai tecnici, preparatori e ogni singolo componente degli staff. Le 17 medaglie azzurre di questa Olimpiade invernale rappresentano uno straordinario risultato che ci fa guardare alla prossima edizione dei Giochi, quella tutta italiana di Milano-Cortina, con ottimismo". Così, in una nota, Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. "Ancora una volta lo sport italiano ha dimostrato di essere un'eccellenza a livello internazionale – aggiunge . Grazie ragazze e ragazzi, ci avete fatto emozionare ancora una volta. Vi abbiamo seguito con grande ...

