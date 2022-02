Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone, il retroscena choc: «Potevo non essere qui» (Di domenica 20 febbraio 2022) Pamela Prati torna a parlare del celebre caso del finto marito Mark Caltagirone. La showgirl ospite di “Belve” di Francesca Fagnani ha rivelato: «Potevo non essere qui!». Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone Pamela Prati torna a parlare del periodo nero vissuto dopo la nota vicende di Mark Caltagiro, l’uomo che doveva essere il suo futuro marito e che poi si è scoperto non essere mai realmente esistito. Un caso che l’ha resa protagonista, di diverse trasmissioni televisive e che, come ha confessato a “Belve” il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda il venerdì ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 febbraio 2022)torna a parlare del celebredel finto marito. La showgirl ospite di “Belve” di Francesca Fagnani ha rivelato: «nonqui!».e iltorna a parlare del periodo nero vissuto dopo la nota vicende diCaltagiro, l’uomo che dovevail suo futuro marito e che poi si è scoperto nonmai realmente esistito. Unche l’ha resa protagonista, di diverse trasmissioni televisive e che, come ha confessato a “Belve” il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda il venerdì ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - mnindublin : Quando i professori mi dicevano “ora datti un voto” avrei dovuto rispondere come Pamela Prati..”da uno a…?” - Maldischiena_ : Vorrei crederci 1/3 di Pamela Prati - chipuosaperlo : quando pensi di credere abbastanza in te stesso ricordati che esiste Pamela Prati - lado365 : pamela prati è tornata più forte di prima -