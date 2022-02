Non è l’arena gli ospiti e gli argomenti di stasera domenica 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) Non è l’arena le anticipazioni della puntata stasera su La7 domenica 20 febbraio Non è l’arena il programma di Massimo Giletti tornato nella collocazione della domenica sera prosegue oggi domenica 20 febbraio. La partenza è fissata alle 21:15/21:20 dopo In Onda sempre su La7 e in diretta e in streaming sul sito della rete. Il programma nel nome ricorda ancora quella “Arena” che Massimo Giletti conduceva in Rai diversi anni fa, nel suo passaggio in Rai la trasmissione andava in onda la domenica sera. Da questa stagione è trasferita al mercoledì. La formula di Non è l’arena è costruita intorno al suo conduttore Massimo Giletti che introduce e interagisce con i diversi ospiti, nella puntata di ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 febbraio 2022) Non èle anticipazioni della puntatasu La720Non èil programma di Massimo Giletti tornato nella collocazione dellasera prosegue oggi20. La partenza è fissata alle 21:15/21:20 dopo In Onda sempre su La7 e in diretta e in streaming sul sito della rete. Il programma nel nome ricorda ancora quella “Arena” che Massimo Giletti conduceva in Rai diversi anni fa, nel suo passaggio in Rai la trasmissione andava in onda lasera. Da questa stagione è trasferita al mercoledì. La formula di Non èè costruita intorno al suo conduttore Massimo Giletti che introduce e interagisce con i diversi, nella puntata di ...

Advertising

Toniapatty : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Domenica 20-02, dalle ore 23.30, saro’ a NON E’ L’ARENA con Massimo Giletti.Sare… - haf_0112 : RT @TonnoCallipoVol: #MonzaVibo Una Tonno Callipo perfetta sbanca l’Arena di Monza ed ottiene un successo importante e meritato. Vittoria p… - paoliblu : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Domenica 20-02, dalle ore 23.30, saro’ a NON E’ L’ARENA con Massimo Giletti.Sare… - mariolinocalcin : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Domenica 20-02, dalle ore 23.30, saro’ a NON E’ L’ARENA con Massimo Giletti.Sare… - Cri_Watt : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Domenica 20-02, dalle ore 23.30, saro’ a NON E’ L’ARENA con Massimo Giletti.Sare… -