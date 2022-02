Musetti-Djokovic, ATP Dubai 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani, lunedì 21 febbraio, andrà in scena la prima giornata del tabellone principale dell‘ATP 500 di Dubai 2022 con il match di cartello che sarà sicuramente quello tra il n.1 al mondo Novak Djokovic ed il giovane tennista italiano Lorenzo Musetti. Grandissima curiosità per il debutto stagionale nel circuito maggiore del serbo, dopo le note vicissitudini legate al Covid che lo hanno costretto a saltare gli Australian Open. Nole affronta Musetti per la seconda volta a livello ATP, dopo averlo sconfitto in rimonta per 3-2 agli ottavi di finale del Roland Garros 2021. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Musetti-Djokovic, primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. La ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani, lunedì 21 febbraio, andrà in scena la prima giornata del tabellone principale dell‘ATP 500 dicon il match di cartello che sarà sicuramente quello tra il n.1 al mondo Novaked il giovane tennista italiano Lorenzo. Grandissima curiosità per il debutto stagionale nel circuito maggiore del serbo, dopo le note vicissitudini legate al Covid che lo hanno costretto a saltare gli Australian Open. Nole affrontaper la seconda volta a livello ATP, dopo averlo sconfitto in rimonta per 3-2 agli ottavi di finale del Roland Garros 2021. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio di, primo turno del torneo ATP 500 di. La ...

